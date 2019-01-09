طرود مفخخة تجتاح 14 سفارة في استراليا

قنصلية الولايات المتحدة لدى ملبورن أيضا إلى أنها تلقت طردا "مشبوها"

تحقق السلطات الأسترالية في طرود مشبوهة أرسلت إلى سفارات وقنصليات في كانبيرا وملبورن، حسب ما أعلنت الشرطة ومصادر من داخل السفارات لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء.

ولا تزال هذه الطرود غير الخطيرة على الأرجح، قيد التحليل، وقد أُرسلت إلى عناوين عدة في العاصمة والمدينة الكبيرة الواقعة في جنوب البلاد، حسب ما أكدت الشرطة.

وأظهرت صور التقطتها شبكة (9 نيوز) رجال إطفاء ومسعفين عند البعثتين الهندية والأمريكية في ملبورن.

وقالت الشرطة الفدرالية الأسترالية في بيان "يتمّ فحص هذه الطرود من جانب أجهزة الطوارئ".

وكانت القنصلية البريطانية في ملبورن أول المستهدفين.

وصرح متحدث باسم المفوضية البريطانية العليا، وهي تعادل السفارة البريطانية في دول الكومنولث، "نحن على تواصل مع (الشرطة الفدرالية) والسلطات المحلية بشأن هذا الوضع، جميع موظفينا بخير".

وأشارت قنصلية الولايات المتحدة لدى ملبورن أيضا إلى أنها تلقت طردا "مشبوها" تم التعامل معه من جانب رجال إطفاء المدينة والشرطة الفدرالية التي فتحت تحقيقا.

وأفادت وكالة "فيك ايمرجنسي" المكلفة حالات الطوارئ والمرتبطة بحكومة ولاية فيكتوريا وعاصمتها ملبورن، عن حالات عديدة من المواد المشبوهة تم اكتشافها في المدينة، بما في ذلك قرب بعثات دبلوماسية تابعة لإسبانيا وإيطاليا واليابان ومصر والهند وباكستان.