طفله شهيده في التصعيد الإسرائيلي على غزة

منشور 05 أيّار / مايو 2019 - 03:07
طفله شهيده في التصعيد الإسرائيلي على غزة
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