طفل جزائري يحرك القلوب بهذا الفعل (فيديو)

انتشر مقطع فيديو مصور لطفل يؤدي الصلاة داخل أحد ملاعب كرة القدم في الجزائر، مما أثار استجابة واسعة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

قدّم الطفل، الذي كان يصلي أثناء مباراة بين فريقي شبيبة القبائل واتحاد خنشلة في الدوري الجزائري، مشهدًا يتميز بتفانيه في أداء الصلاة في مكان عام ووسط الجماهير.

عبّر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن إعجابهم وتقديرهم للطفل ولأسرته، وأشادوا بسلوك الطفل والتربية الحسنة التي حظي بها.

واعتبروا هذا الفيديو نموذجًا يحتذى به في تعليم القيم والأخلاق الحسنة للأطفال، متمنين لهم الخير والتوفيق في حياتهم.