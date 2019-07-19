طهران تبث فيديو "يضحد" رواية ترامب حول اسقاط الطائرة الايرانية

تمسك الرئيس الاميركي دونالد ترامب بروايته حول اسقاط قوات بلاده طائرة ايرانية مسيرة فوق مضيق هرمز، وذلك بعدما بثت طهران الجمعة لقطات مصورة "تضحد" تلك الرواية

وقال ترامب في تصريحات صحفية "واثقون من إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة أمس"

كان ترامب قال الخميس إن الطائرة المسيرة حلقت على مسافة 1000 ياردة (900 متر) من السفينة الحربية الأمريكية بوكسر وتجاهلت "نداءات عديدة للانسحاب".

وجاء تصريح ترامب الجمعة بعدما بث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات مصورة قال إنها تظهر عدم صحة تأكيدات ترامب بأن البحرية الأمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في الخليج.

وأظهر الفيديو الذي نشره الحرس الثوري لقطات من الجو لسفن حربية. وقال التلفزيون إن الطائرة المسيرة صورت اللقطات بينما تظهر التوقيتات أن الطائرة كانت لا تزال تصور بعدما قالت واشنطن إنها أسقطتها في مضيق هرمز.

وبحسب الحرس الثوري الإيراني، فإن الفيديو التقط بواسطة الطائرة المسيرة التابعة لقواته الجوفضائية، وهي ذاتها التي ادعى الرئيس الأمريكي تدميرها.

وأكد الحرس الثوري أن الصور تظهر السفينة الأمريكية قبل وبعد إعلان ترامب عن إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية الرسمية أن اللقطات المصورة المعروضة تثبت أن القوات المسلحة والقوات الجوفضائية للحرس الثوري قامت برصد ومتابعة السفينة العسكرية الأمرکية USS Boxer وخمس عوامات كانت ترافقها الخميس لفترة لا تقل عن 3 ساعات وخلال هذه المدة لم تسجل قواعد الطائرات المسيرة الإيرانية أي إجراءات غير عادية وأي تهديدات من قبل القوات الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن الفيديو يدل على أن ادعاء السلطات الأمريكية بشأن إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية في مضيق هرمز "أکاذيب مفبرکة، لا أساس لها من الصحة".

وسبق أن وعد الحرس الثوري الجمعة بأنه سيكشف للرأي العام العلمي لقطات لإثبات عدم صحة الرواية الأمريكية بخصوص إسقاط الطائرة الإيرانية.

