طهران تنفي طلب "أس400" وتعلن عن منظومة دفاعية

أزاحت إيران الاثنين الستار عن منظومة دفاع جوي جديدة قالت إنها "مصنعة على يد الخبراء والعلماء الإيرانيين"، وذلك في وقت نفت فيه طهران التقدم بطلب للحصول على منظومة (أس400) الروسية.

وفي احتفال لوزارة الدفاع الإيرانية وبحضور قادة الجيش ومسؤولين إيرانيين، أعلنت طهران عن منظومة الدفاع الجوي "15 خرداد".

وقال وزير الدفاع أمير حاتمي إن هذه المنظومة "يمكنها الكشف عن أهداف مثل المقاتلات والطائرات المسيرة المهاجمة على بعد 150 كم وتتبع أهداف على بعد 120 كم، وقادرة على الكشف عن الأهداف الخفية على بعد 85 كم والاشتباك معها وتدميرها على بعد 45 كم".

يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحفي الاثنين إنه "لا يوجد طلب إيراني لشراء منظومة الدفاع الصاروخي (أس 400) من روسيا".

وأضاف: "لا نشعر بالحاجة لهذه المنظومة في الوقت الحاضر، وقد قام خبراؤنا بتصميم منظومات تضاهي هذه المنظومة".

وكانت تقارير صحفية غربية قالت الشهر الماضي إن روسيا رفضت طلبا من إيران لشراء المنظومة الصاروخية "خشية أن تؤجج عملية البيع مزيدا من التوتر في الشرق الأوسط".

وبحسب وكالة أنباء بلومبيرغ، فقد رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطلب خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى موسكو في السابع من أيار/ مايو الماضي.