ظريف يصل العراق في زيارة مفاجئة

محمد جواد ظريف

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة مفاجئة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية، طلب عدم نشر اسمه، إن “ظريف وصل إلى مطار بغداد الدولي مساء السبت، في زياة مفاجئة غير معلنة المدة”.

وأضاف أن “زيارة ظريف لبغداد، تهدف إلى التمهيد لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق الإثنين المقبل”.

ومن المتوقع أن يتناول روحاني مع المسؤولين العراقيين العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين البلدين، في ظل العقوبات الأمريكية على طهران.

الأناضول