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عاجل.. انفجار يهز محطة للحافلات وسط القدس وأنباء عن ضحايا

منشور 23 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 05:40
انفجار يهز محطة للحافلات وسط القدس وأنباء عن ضحايا

قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان انفجارا هز محطة للحافلات في مدينة القدس صباح الأربعاء، وأسفر عن سقوط عدد  غير محدد بعد من الضحايا. فيما تحدثت تقارير عن انفجار ثان وقع داخل حافلة في المدينة المحتلة.

وافادت حصيلة أولية باصابة 10 أشخاص على الأقل، اثنان منهم في حالة حرجة، في الانفجار الذي وقع اثناء كانت المحطة تعج بمسافرين اغلبهم جنود.

ولا تزال اسباب الانفجار غير واضحة، لكن قوات الامن الاسرائيلية تبحث في كل الاحتمالات، ومن ضمنها ان يكون ناجما عن عملية فلسطينية.

وتحدث شهود عن ان سبب الانفجار كان حقيبة تركبت في المحطة، فيما قالت وسائل اعلام اسرائيلية انه نجم عن دراجة نارية كانت متوقفة قريبا من المحطة.

جاء ذلك فيما تحدثت انباء غير مؤكدة عن وقوع انفجار ثان في حي راموت في القدس المحتلة.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست ان الانفجار الثاني وقع في حافلة واسفر عن اصابة شخصين على الاقل.

وقد عمدت قوات الاحتلال الاسرائيلية الى اغلاق كافة مداخل القدس وكثفت انتشارها في المدينة عقب الانفجار الاول. كما قامت بنشر عناصرها في مناطق مختلفة بالقدس ونصبت الحواجز.

كلمات دالة:القدس

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