عاجل.. انفجار يهز محطة للحافلات وسط القدس وأنباء عن ضحايا

قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان انفجارا هز محطة للحافلات في مدينة القدس صباح الأربعاء، وأسفر عن سقوط عدد غير محدد بعد من الضحايا. فيما تحدثت تقارير عن انفجار ثان وقع داخل حافلة في المدينة المحتلة.

وافادت حصيلة أولية باصابة 10 أشخاص على الأقل، اثنان منهم في حالة حرجة، في الانفجار الذي وقع اثناء كانت المحطة تعج بمسافرين اغلبهم جنود.

ولا تزال اسباب الانفجار غير واضحة، لكن قوات الامن الاسرائيلية تبحث في كل الاحتمالات، ومن ضمنها ان يكون ناجما عن عملية فلسطينية.

تغطية صحفية | مشاهد جديدة من مكان انفجار العبوة الناسفة في القدس. pic.twitter.com/zHhP7ReWDC — Jmedia (@Jmediaps) November 23, 2022

وتحدث شهود عن ان سبب الانفجار كان حقيبة تركبت في المحطة، فيما قالت وسائل اعلام اسرائيلية انه نجم عن دراجة نارية كانت متوقفة قريبا من المحطة.

جاء ذلك فيما تحدثت انباء غير مؤكدة عن وقوع انفجار ثان في حي راموت في القدس المحتلة.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست ان الانفجار الثاني وقع في حافلة واسفر عن اصابة شخصين على الاقل.

انفجارين صباح اليوم في مدينة القدس ، ٧ اصابات في صفوف الاسرائيليين من انفجار عبوات ناسفة زرعت في محطات للباص .. هل نعود الى فترة الانتفاضة ؟ pic.twitter.com/3ueifif1UV — Dalia Nammari (@Dalianamari_rt) November 23, 2022

وقد عمدت قوات الاحتلال الاسرائيلية الى اغلاق كافة مداخل القدس وكثفت انتشارها في المدينة عقب الانفجار الاول. كما قامت بنشر عناصرها في مناطق مختلفة بالقدس ونصبت الحواجز.