عاش مع "أبو عمّار" وتعايش مع "أبو مازن"

تجسّد شخصية الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الذي توفّى قبل أيّام عن 65 عاما في مستشفى إسرائيلي، الدائرة المقفلة التي تدور فيها القضيّة الفلسطينية منذ عقود عدّة، منذ توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993 تحديدا.

بغض النظر عن الظروف التي أدّت إلى توقيع اتفاق أوسلو، من اللافت التوقف عند أمر في غاية الأهمّية. هذا الأمر يعبر عنه صائب عريقات أفضل تعبير، وهو يتلخّص بعبارة واحدة هي: المفاوضات من أجل المفاوضات. هل هناك في نهاية المطاف مهنة اسمها مهنة التفاوض؟ هناك مهنة اسمها طبيب أو مهندس أو محام أو فرّاش… أو دهّان. لا توجد مهنة اسمها مفاوض لمدى الحياة أو “كبير المفاوضين”. ما نفع المفاوضات في حال لم تؤد إلى الهدف المطلوب؟

كان ظهور صائب عريقات كعضو في الوفد الأردني – الفلسطيني الذي شارك في مؤتمر مدريد للسلام في أواخر العام 1991 حدثا لافتا. جلس في مقعده وعلى كتفيه الحطّة الفلسطينية. أثار ذلك وقتذاك غضب الجانب الإسرائيلي الذي هدّد بمقاطعة جلسة افتتاح المؤتمر، لكنّ التدخل الحازم الحاسم لجيمس بيكر وزير الخارجية الأميركي حال دون

ذلك.

مع رحيل صائب عريقات، انتهت مرحلة فلسطينية تميّزت بالتفاوض من أجل التفاوض أو بالظهور في مظهر من هو مستعدّ للتفاوض في وقت لا وجود لأيّ اهتمام إسرائيلي بذلك

بقي صائب عريقات في مقعده مع الحطّة الفلسطينية كي يؤكّد أن ليس في الإمكان إلغاء الفلسطينيين وفلسطين. ما لبث الفلسطينيون أن خرجوا من الوفد المشترك مع الأردن ودخلوا في مفاوضات سرّية مع الإسرائيليين في أوسلو. تولّى ياسر عرفات، الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني، تغطية المفاوضات السرّية التي نجم عنها اتفاق سمح له بدخول البيت الأبيض من جهة، والعودة إلى أرض فلسطين التي دفن فيها من جهة أخرى.

ارتبط اسم صائب عريقات بالمفاوضات منذ 1991. تميّز بأنّه كان يعرف بأدق تفاصيل الاتفاقات مع إسرائيل، كان يعرف كيف يفاوض وكيف يجادل ولكن في نهاية المطاف، كان القرار عند ياسر عرفات ثمّ عند خليفته محمود عبّاس (أبو مازن) الذي لعب دورا محوريا في الوصول إلى اتفاق أوسلو. كان الاحتفال بتوقيع اتفاق أوسلو في حديقة البيت الأبيض في عهد الرئيس بيل كلينتون.

لا يتحمّل صائب عريقات أي مسؤولية في وصول الوضع الفلسطيني إلى ما وصل إليه في السنة 2020. كان عليه المحافظة على موقعه في ظلّ التغييرات الكبيرة التي حصلت في الإدارة الفلسطينية بعد وفاة “أبو عمّار” قبل ستة عشر عاما في الحادي عشر من تشرين الثاني – نوفمبر 2004 وحلول “أبو مازن” مكانه على رأس قيادة منظمة التحرير الفلسطينية و”فتح” والسلطة الوطنية الفلسطينية في آن.

استطاع صائب عريقات القيام بالنقلة المطلوبة، خصوصا أن محمود عبّاس لا يطيق إحاطة نفسه بأيّ شخصية ذات وزن فلسطينيا أو إقليميا أو دوليا. كان ولا يزال مصرّا على أن يكون حوله أشخاص مطيعون من دون طعم أو رائحة أو موقف. عرف صائب عريقات كيف التكيّف مع “أبو مازن” إلى أبعد حدود، وهذا ما لم يستطع كثيرون غيره فعله. ترقّى إلى موقع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبقي مسؤولا، وإن اسميا، عن المفاوضات مع إسرائيل، على الرغم من عدم وجود مثل هذه المفاوضات وحلول حملة استيطان واسعة مكانها.

ستمرّ سنوات طويلة قبل معرفة هل فوّت ياسر عرفات فرصا أتيحت أمامه أم لا في مرحلة ما بعد أوسلو؟ لكنّ الأكيد أنّ هناك مرحلة في غاية الأهمّية مرّت منذ العام 1993. كانت شخصيّة صائب عريقات، وإن من باب الزخرفة، جزءا من تلك المرحلة التي تميّزت بفقدان المعرفة الدقيقة لدى ياسر عرفات بالداخل الإسرائيلي وطريقة تصرّف الإسرائيليين أوّلا وباللعبة السياسية في واشنطن ثانيا وأخيرا. في مرحلة ما بعد أوسلو، لم يعد كافيا إتقان لعبة العلاقات العامة التي كانت اختصاصا عرفاتيا بامتياز ولم تعد جائزة إضاعة أي فرصة لإقامة علاقة في العمق، تحت عنوان الصدق، مع واشنطن.

تكمن أهمّية صائب عريقات في أنّه استطاع العيش مع “أبو عمّار” والتعايش مع “أبو مازن”. كان في كلّ وقت رمزا لإحدى المرحلتين. ما لا بدّ من الاعتراف به أنّه كان هناك تفاوض في أيّام “أبو عمّار”، في حين لم يعد هناك أي أمل بتسوية جدّية بعدما بدأ عهد اليمين الإسرائيلي ووصول أرييل شارون إلى موقع رئيس الوزراء مطلع العام 2001، قبل سنوات ثلاث من وفاة ياسر عرفات في ظروف غير غامضة، على العكس مما يتوهّمه كثيرون.

ما الذي ينتظر الفلسطينيين في مرحلة غياب المفاوضات وذلك قبل غياب من كان يسمّى “كبير المفاوضين”؟

ارتبط اسم صائب عريقات بالمفاوضات منذ 1991. تميّز بأنّه كان يعرف بأدق تفاصيل الاتفاقات مع إسرائيل، كان يعرف كيف يفاوض وكيف يجادل

تبقى الحاجة إلى مواقف شجاعة تسمّي الأشياء بأسمائها مع ما يعنيه ذلك من بحث عن كيفية إيجاد قيادة جديدة، شابة نسبيا، في الضفّة الغربية تستند إلى شرعية شعبية مستمدّة من انتخابات حرّة. لا أمل في الوقت الراهن في أيّ تغيير في غزّة حيث لن تنفع الانتخابات بوجود سلاح “حماس” الموجّه إلى صدور أهل القطاع… وليس إلى إسرائيل في طبيعة الحال. مثل هذه القيادة الفلسطينية الجديدة في الضفّة تستطيع التعاطي مع المستجدات الإقليمية والدولية من دون عقد. تستطيع مثل هذه القيادة القول لـ”حماس” إن كلّ ما قامت به إلى اليوم صبّ في خدمة المشروع الإسرائيلي ليس إلّا. فوتت “حماس” على الفلسطينيين فرصة إظهار القدرة على أن يحكموا أنفسهم في ظروف حضارية متى يزول الاحتلال. كانت هناك فرصة حقيقية لدحض كلّ الادعاءات الإسرائيلية بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزّة صيف العام 2005. فضّلت “حماس” تحويل القطاع إلى “إمارة إسلامية” على الطريقة الطالبانية بدل جعله مكانا تطيب الحياة فيه…

مع رحيل صائب عريقات، انتهت مرحلة فلسطينية تميّزت بالتفاوض من أجل التفاوض أو بالظهور في مظهر من هو مستعدّ للتفاوض في وقت لا وجود لأيّ اهتمام إسرائيلي بذلك.

سيكون السؤال الذي سيطرح نفسه عاجلا أم آجلا، كيف يحطّم الشعب الفلسطيني قيود الحلقة المقفلة التي تحوّل أسيرا لها؟ هل من أمل في ذلك؟ الجواب نعم كبيرة. هذا يعود إلى أنّ إسرائيل لن تكون قادرة، مهما فعلت، على إلغاء شعب يظهر كلّ يوم أن لديه هويّة وطنية راسخة بغض النظر عن أشخاص معيّنين تحولّوا أسرى السلطة ولا شيء آخر غير السلطة.

خيرالله خيرالله - العرب اللندنيه