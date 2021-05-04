عباس يحيل ملف الشيخ جراح الى محكمة الجنايات والضيف يتوعد اسرائيل

فيما خاطبت منظمة المؤتمر الاسلامي مجلس الامن بخصوص جريمة الشيخ جراح، فقد وجه الرئيس محمود عباس الى احالة الملف الى محكمة الجنايات الدولية بصفتها جريمة حرب، في الاثناء توعد قائد كتائب القسام محمد الضيف اسرائيل برد قاسي اذا لم توقف عدوانها على الشيخ جراح

عباس: الملف جريمة حرب

قالت مصادر فلسطينية ان الرئيس محمود عباس امر بإحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني

الضيف بتوعد

الى ذلك وجه محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء يوم الثلاثاء، تحذيرًا واضحًا وأخيرًا للاحتلال ومستوطنيه في حال لم يتوقف العدوان على أهالي حي الشيخ جراح.

وقال الضيف في تصريح مقتضب وزعته كتائب القسام "لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غاليًا".

وتوجه الضيف بالتحية لأهالي الشيخ جراح في القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب.

منظمة المؤتمر الاسلامي

وجه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين رسالة خطية الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد خلالها على موقف المنظمة الداعم للقضية الفلسطينية.

وأعرب العثيمين عن إنشغال المنظمة بخصوص ما يجري في القدس من انتهاكات إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ودعا المنظمة الأممية الى ممارسة الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لإيقاف هذه الانتهاكات، والسماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية ترشيحاً ودعاية وانتخاباً، استناداً الى القرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة.