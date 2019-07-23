عدوان اسرائيلي على درعا

افادت وسائل اعلام سورية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي شنت عدوانا على تل الحارة في ريف درعا

وقالت مصادر الاعلام السوري ان الخسائر اقتصرت على الماديات فقط

وكانت اسرائيل شنت عدوانا على مواقع للجيش السوري في منطقة تل الحارة بريف درعا يوم 12 يونيو الماضي من خلال قصف صاروخى حيث قالت تقارير النظام ان الدفاعات الجوية حينها تصدت للهجمات مما أدى لإسقاط بعض الصواريخ.

ووفق مصادر البوابة فان قوات النظام التي اعادت السيطرة على تل الحارة بموجب الاتفاق مع المعارضة قد اعاد زراعة عناصر ايرانية واخرى من مليشيات حزب الله في المنطقة التي تعد اكثر من استراتيجية كونها الاعلى في المنطقة الجنوبية حيث يبلغ ارتفاعها 1075 م عن سطح البحر و200م عن مدينة الحارّة نفسها وهو أعلى تلّ في المنطقة الجنوبيّة في سورية