عشرات القتلى والجرحى بحريق في مركز احتجاز مهاجرين في صنعاء

قالت منظمة الهجرة الدولية في تغريدة على تويتر ان ثمانية اشخاص لقوا مصرعهم واصيب نحو 170 اخرين في حريق اندلع الاحد، في مركز احتجاز مهاجرين في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وكتبت المنظمة في سلسلة تغريدات "نشعر بحزن بالغ إزاء وفاة عدد من المهاجرين والحراس بسبب حريق نشب في مركز احتجاز في مدينة صنعاء اليمنية اليوم (الاحد). حيث توفي على إثر الحريق 8 أشخاص في الوقت التي تفيد التقارير بأن إجمالي عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير".

وأضافت "تقوم المنظمة الدولية للهجرة بالإستجاية لما حدث، تحديدا بتقديم الرعاية الصحية الطارئة لأكثر من 170 جريحًا من بينهم أكثر من 90 في حالة خطيرة. حيث تقوم فرقنا أيضًا بتوزيع الطعام على المتضررين".

وقالت المنظمة ان سبب الحريق لا يزال غير واضح.

#عاجل: نشعر بحزن بالغ إزاء وفاة عدد من المهاجرين والحراس بسبب حريق نشب في مركز احتجاز في مدينة صنعاء اليمنية اليوم. حيث توفي على إثر الحريق 8 أشخاص في الوقت التي تفيد التقارير بأن إجمالي عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير. قلوبنا ومواساتنا مع عائلات الضحايا وجميع المتضررين. (1/3) pic.twitter.com/wcCxHSgwOe — IOM MENA (@IOM_MENA) March 7, 2021

ا يزال سبب الحريق في مركز الاحتجاز غير واضح. لكن يمثل هذا الحادث واحد من العديد من المخاطر التي واجهها المهاجرون خلال السنوات الست الماضية من الأزمة في #اليمن. يتوجب توفير الحماية والأمان لجميع الأشخاص بمن فيهم المهاجرون. — IOM MENA (@IOM_MENA) March 7, 2021

ولفتت المنظمة الدولية للهجرة الى ان هذا الحادث يمثل "واحدا من العديد من المخاطر التي واجهها المهاجرون خلال السنوات الست الماضية من الأزمة في اليمن. يتوجب توفير الحماية والأمان لجميع الأشخاص بمن فيهم المهاجرون".

