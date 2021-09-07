عشرات المستوطنين يقتمون المسجد الأقصى بحراسة القوات الاسرائيلية

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحراسة القوات الإسرائيلية، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس "إن 131 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

وأشارت إلى أن من بين المقتحمين عضو الكنيست السابق من حزب "الليكود" الحاخام المتطرف يهودا غليك.

ويتوقع اقتحام المزيد من المستوطنين المسجد، في فترة ما بعد صلاة الظهر.

#شاهد| مستوطنون ينتهكون حرمة المسجد الأقصى المبارك ويؤدون صلوات تلمودية فيه، في أول أيام ما تسمى "رأس السنة العبرية". pic.twitter.com/YyjKliWB5w — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 7, 2021

وكانت جماعات إسرائيلية متشددة قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد، خلال فترة عيد رأس السنة العبرية الذي بدأ مساء الإثنين ويستمر حتى يوم الأربعاء.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن بعض المقتحمين كانوا يرتدون ملابس متدينين بمناسبة عيد رأس السنة العبرية.

وتتم الاقتحامات على فترتين، صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات منذ العام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.