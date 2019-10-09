عضو كونغرس أمريكي يدعم قضية سلمان العودة قبل يوم من الحكم

علق عضو الكونغرس الأمريكي، دون باير، على محاكمة الشيخ سلمان العودة، قبل يوم واحد من إصدار الحكم.

وقال الممثل عن ولاية كارولاينا الشمالية: "ستقرر الحكومة السعودية غدا مصير الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالحكم على سلمان العودة، المحتجز في الحبس الانفرادي لمدة عامين".

وأضاف: "تبرز قضيته وسط حملة مقلقة على حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية باعتبارها مظلمة خاصة. يجب أن يطلق سراحه".

وحددت السلطات السعودية موعد النطق بالحكم على الشيخ سلمان العودة، الذي اعتقل قبل عامين.

وقال عبد الله، نجل الشيخ سلمان العودة، إن والده حضر آخر جلسات المحاكمة، في المحكمة المتخصصة بالرياض، وحدد يوم الخميس بعد المقبل، العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، موعدا للنطق بالحكم.

وعلق عبد الله العودة: "أسأل الله رب العزة والجلال أن يفرّج عنه والبقية".

وكان عبد الله العودة كشف أن النيابة العامة قدمت ألفي تغريدة من حساب والده، كأدلة تثبت التهم الموجهة ضده. (عربي 21)