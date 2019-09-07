علاوي يدعو لتشكيل قيادة عامة لكل القوات المسلحة في العراق

دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، إلى تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة، تضم ممثلين عن البيشمركة والحشد الشعبي، لتلافي ما سماها “التداعيات السلبية الخطيرة” الناتجة عن تعدد القوى العسكرية.

وقال علاوي، وهو رئيس “المنبر العراقي” (كيان سياسي مشكل حديثا)، عبر “تويتر”: “لطالما أكدت ضرورة الحفاظ على هيبة وسمعة الوطن ومنع تعدد القوى العسكرية، لما لذلك من تداعيات سلبية خطيرة”.

وأضاف أن “الحل الوحيد لتلافي ذلك يكمن في تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم ممثلين عن البيشمركة والحشد المقاتل، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، ونائبه وزير الدفاع”.

وشدد على أنه “لا سبيل لاستقرارنا سوى بعراق واحد، وجيش واحد، وقرار واحد، وقيادة واحدة”.

وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام محلية وثيقة موقعة من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، جمال جعفر آل إبراهيم، تشير إلى تشكيل مديرية القوة الجوية بالحشد، وتكليف صلاح مهدي حنتوش مديرا لها”.

فيما نفى لاحقا مكتب رئيس الحشد، فالح الفياض، في بيان، الأنباء المتداولة عن تشكيل مديرية للقوة الجوية