على أنغام "بنت الجيران".. هكذا يمضي اللبنانيون فترة الحجر الصحي

يبدو أن الحجر العام وحظر التجوال لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" في لبنان، لن يقضيا على حب "الحياة" في هذا البلد.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من اللبنانيين وهم يرقصون في شرفاتهم على أغنية "بنت الجيران" للمغني حسن شاكوش وعمر كمال.

وأثار الفيديو إعجاب رواد التواصل الاجتماعي، لخفة دم اللبنانيين في مواجهة فيروس "كورونا" بالحجر الصحي المفروض عليهم.

الفيديو مشابه إلى حد كبير مع الفيديوهات التي انتشرت مؤخرًا في إيطاليا، حيث يخرج السكان يوميًا في توقيت معين، ويبدأوا في الغناء والعزف.

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يذكر أن الحكومة اللبنانية طالبت أمس الأحد، المواطنين بالبقاء في منازلهم لمدة أسبوعين، في محاولة لوقف تفشي فيروس "كورونا"، بعدما أصاب ما لا يقل عن 99 شخصًا وتسبب في وفاة ثلاثة أشخاص.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إنه يجب على المواطنين عدم مغادرة منازلهم إلا في حالات "الضرورة القصوى"، مضيفة أنه سيتم إغلاق المطار الدولي بداية من يوم الأربعاء وحتى التاسع والعشرين من مارس.

وأضافت أن الحكومة قررت أيضًا إغلاق جميع المؤسسات العامة غير الضرورية، ومطالبة معظم الشركات الخاصة بتعليق العمل وإبقاء العاملين في منازلهم باستثناء حالات الضرورة.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن آليات تابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة صور، جابت شوارع المدينة، ووجهت نداءات عبر مكبرات الصوت إلى المواطنين لاخلاء الشوارع والساحات وعدم التجمع، وملازمة المنازل، حرصا على السلامة العامة.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، التعبئة العامة في البلاد لغاية 29 مارسالجاري. ودعا إلى "التكاتف في مواجهة الأزمة، وأعلى درجات الاستنفار للسيطرة على وباء كورونا".

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