عودة الناقلة المستهدفة إلى إيران بعد "احتواء الأضرار"

أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط السبت، أن "سفينة سابيتي التي تعرضت للإصابة بدأت بالعودة إلى منطقة الخليج الفارسي، وذلك بعد التأكد من استقرار الوضع فيها"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضحت الوكالة أن "السفينة بدأت بمغادرة المنطقة بسرعة بطيئة متجهة نحو مياه الخليج الفارسي"، مشيرة إلى أن الناقلة الإيرانية التابعة للشركة الوطنية لناقلات النفط، تعرضت صباح الجمعة إلى انفجارين منفصلين، أصابا هيكل السفينة عند الساعة الخامسة و5:20 دقيقة صباحا، وعزا الخبراء أسباب هذا الحادث إلى إصابة السفينة بصاروخين عند العبور من البحر الأحمر.

وكانت إحدى الناقلات الإيرانية تعرضت لهجوم بصاروخين على الأقل، أدى إلى اندلاع حريق على متنها، على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي.

وذكرت شركة ناقلات النفط الإيرانية أن "جميع طاقم السفينة بخير، وأن وضع السفينة مستقر حاليا، سوى أضرار بسيطة في هيكلها والتي تم احتواؤها من قبل فريق العمل، كما يقوم الخبراء الفنيون إلى جانب خبراء غرفة الطوارئ بالتحقيق في مصدر هذا الهجوم".

وأكد المدير التنفيذي للشركة نصرالله سردشتي في وقت سابق، أن ناقلة النفط الإيرانية "سابيتي"، وبعد تعرضها فجر الجمعة لحادث في البحر الأحمر لم تتلق أي مساعدة من أي جهة كانت، مشيرا إلى أن طاقم الناقلة في سلامة تامة.