غارات اسرائيلية على دمشق

قالت وسائل اعلام سورية ان العاصمة دمشق شهدت عدوانا اسرائيلية في الساعات الاولى من فجر اليوم الخميس

وقالت مصادر اعلامية ان الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم على محيط العاصمة دمشق موضحة بان العدوان جاء من فوق هضبة الجولان السورية المحتلة حيث تم اسقاط بعض الاهداف في الجو

فيديو .. لـ إسقاط الدفاعات الجوية السورية أحد الصواريخ للعدو الإسرائيلي في سماء دمشق

: pic.twitter.com/xZ6ZjsKtvZ — الأستخبارات الروسية (@Counselkremlin) February 5, 2020

وقال شهود عيان ان الانفجارات قوية جدا (أقوى من أي مرة سابقة)ضمن الاهداف مناطق في جبل قاسيون... الى جانب الهجوم على منطقة الكسوة حيث مقر الفرقة الأولى

وقالت تقارير سورية ان الغارات تتزامن مع تقدم جيش النظام في الشمال السوري وقرب حسم المعركة ضد المعارضة بعد 10 سنوات من القتال حيث تدور معارك ضارية في سراقب الاستراتيجية شمالا

الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان اسرائيلي على دمشق pic.twitter.com/puGYjQNG65 — آية الأتات||شخصياً||🍁 (@ayaalatat) February 5, 2020

ورأت ان العدوان التركي الاسرائيلي الاميركي يحاول ان يشتت المعركة بين الشمال والجنوب لرفع معنويات المطرفين المدعومين من انقرة واسرائيل تحديدا، ومحاولة لاستهداف صمود سورية وفق حديث المصادر