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غارات اسرائيلية على دمشق

منشور 05 شباط / فبراير 2020 - 11:25
العدوان التركي الاسرائيلي الاميركي يحاول ان يشتت المعركة بين الشمال والجنوب
العدوان التركي الاسرائيلي الاميركي يحاول ان يشتت المعركة بين الشمال والجنوب

قالت وسائل اعلام سورية ان العاصمة دمشق شهدت عدوانا اسرائيلية في الساعات الاولى من فجر اليوم الخميس

وقالت مصادر اعلامية ان الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم على محيط العاصمة دمشق موضحة بان العدوان جاء من فوق هضبة الجولان السورية المحتلة حيث تم اسقاط بعض الاهداف في الجو

وقال شهود عيان   ان الانفجارات قوية جدا (أقوى من أي مرة سابقة)ضمن الاهداف مناطق في جبل قاسيون... الى جانب الهجوم على منطقة الكسوة حيث  مقر الفرقة الأولى

وقالت تقارير سورية ان الغارات تتزامن مع تقدم جيش النظام في الشمال السوري وقرب حسم المعركة ضد المعارضة بعد 10 سنوات من القتال حيث تدور معارك ضارية في سراقب الاستراتيجية شمالا

ورأت ان العدوان التركي الاسرائيلي الاميركي يحاول ان يشتت المعركة بين الشمال والجنوب لرفع معنويات المطرفين المدعومين من انقرة واسرائيل تحديدا، ومحاولة لاستهداف صمود سورية  وفق حديث المصادر


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