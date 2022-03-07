غارات اسرائيلية على دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية لغارات إسرائيلية استهدفت المنطقة الجنوبية فجر اليوم الاثنين.

وقال التلفزيون الرسمي السوري: ان "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي جوي استهدف المنطقة الجنوبية بسوريا".

من تصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي pic.twitter.com/z3CcOpvYRY — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 7, 2022

#صور || #سانا ..

من تصدي دفاعاتنا الجوية للعـدوان الإسـرائيلي pic.twitter.com/IiURH2jwFs — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 7, 2022

وفي 24 فبراير الماضي أفادت سانا "بمقتل ثلاثة جنود في هجوم صاروخي إسرائيلي" على محيط دمشق.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.