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غارات اسرائيلية على دمشق

منشور 07 آذار / مارس 2022 - 03:51
غارات اسرائيلية على دمشق
غارات اسرائيلية على دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية لغارات إسرائيلية استهدفت المنطقة الجنوبية فجر اليوم الاثنين.

وقال التلفزيون الرسمي السوري: ان "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي جوي استهدف المنطقة الجنوبية بسوريا".

 

 

وفي 24 فبراير الماضي أفادت سانا "بمقتل  ثلاثة جنود في هجوم صاروخي إسرائيلي" على محيط دمشق.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

كلمات دالة:سوريةغارات اسرائيليةايرانالدفاعات السورية

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