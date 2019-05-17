غارات اسرائيلية على سورية

افادت مصادر رسمية سورية ان الدفاعات الجوية تصدت لاجسام مضيئة مصدرها الاراضي المحتلة في اشارة الى غارات اسرائيلية على دمشق

وذكر مصدر عسكري سوري مساء الجمعة أن “وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها”.

وقالت المصادر ان الدفاعات الجوية تمكنت من اسقاط تلك الاجسام من دون ان تكشف على الفور طبيعتها او الاماكن التي تم استهدافها

وغالبا ما تستهدف اسرائيل مواقع عسكرية وامنية سورية، في الوقت الذي ركزت مؤخرا على مطار دمشق الدولي بعد اكتشاف السيطرة الايرانية عليه واستخدامه ممرا لمسؤوليها ونقل الصواريخ لنصبها في سورية

وقتل العشرات من الايرانيين وعناصر المليشيات الموالية لها في الغارات الاسرائيلية على سورية كما اغتالت قوات الاحتلال اسماء بارزة في قيادات حزب الله الشيعي اللبناني الذي يقاتل الى جانب نظام الاسد في الثورة الشعبية عليه