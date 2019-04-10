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غرق قارب مهاجرين في طريقه من تركيا إلى اليونان على متنه 30 فلسطينيا

غرق قارب مهاجرين في طريقه من تركيا إلى اليونان على متنه 30 فلسطينيا
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