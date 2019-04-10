غرق مركب مهاجرين فلسطينيين بين تركيا واليونان
الشرطة التركية أفادت بأن جميع المهاجرين هم فلسطينيين من سكان قطاع غزة
قالت الشرطة التركية صباح اليوم الأربعاء بأنها توجهت إلى نداء استغاثة عاجل في الشواطئ التركية واليونانية بعد ورود معلومات بغرق قارب يحمل على متنه مهاجرين .
وأكدت الشرطة التركية بأنها ارسلت طلباً عاجلاً للشرطة اليونانية لتحديد موقع المركب , وتوجهت الشرطة التركية واليونانية إلى نقطة الغرق وتم نقل الأشخاص الذين غرقوا أثناء محاولتهم الهجرة من تركيا وهي نقطة العبور إلى أوروبا بإتجاه اليونان .
وأفادت الشرطة التركية بأن جميع المهاجرين هم فلسطينيين من سكان قطاع غزة .
ولم تنشر الشرطة التركية ووسائل الإعلام التركية التفاصيل حتى اللحظة .
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