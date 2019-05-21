غزة.. إفطار فوق الركام وأحلام مدفونة أسفله

منشور 21 أيّار / مايو 2019 - 01:07 مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند مقتل 16 مسلحا كانوا يستعدون لشن هجمات في العريش المصريه هيومن رايتس ووتش تندد باعتقالات بمناطق استعادها نظام سوريا تجمع المهنيين السودانيين يدعو لإسقاط المجلس العسكري توسيع مساحة الصيد بغزة ضمن تفاهمات "التهدئة" توجيه تهمة الإرهاب لمنفذ المجزرة النيوزيلندية وفاة الطفلة دانه القحطاني تُحدث صدمة.. ظهرت في نجوم صغار مع أحمد حلمي ورحلت مبكرًا! صدمت الجميع بوفاتها .. شاهد اللحظات الأخيرة لـ"دانه القحطاني" هل سيقلب الزمالك الطاولة على الأهلي ويحسم لقب الدوري المصري 8 مشروبات تنزل الدورة الشهرية بسرعة وبدون ألم حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 17 أيار/ مايو 2019