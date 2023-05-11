غزة.. "اسرائيل" تغتال مسؤول الوحدة الصاروخية في حركة الجهاد

اغتالت اسرائيل، فجر اليوم الخميس، مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي علي حسن غالي، إثر غارة جوية على شقة في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إنه استشهد مواطنين اثنين آخرين، في العدوان الاسرائيلي، وهما شقيقه محمود، بالإضافة إلى الشهيد محمود وليد عبد الجواد.

وأكد الجيش الإسرائيلي استهداف غالي عضو المجلس العسكري فيحركة الجهاد في "عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك".

وأفاد شهود عيان، أن الشهداء الثلاثة سقطوا جراء غارة اسرائيلية استهدفت شقة سكنية في برج H1 بمدينة حمد غربي خان يونس

من جهة ثانية قال المتحدث باسم جيش الاحتلال ان مجمل عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة تجاه إسرائيل حتى الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الأربعاء، بلغ 469 صاروخاً.

وادعى انه تم اعتراض 153 من هذه الصواريخ.

ونشرالجيش الاسرائيلي، فيديو يوم أمس الأربعاء، يظهر فيه لقطات مصورة لاستهداف مواقع لإطلاق الصواريخ تابعة للجهاد الإسلامي في جنوب شرق غزة