غزة.. جفت الزيتون لتوليد الطاقة والتدفئة

منشور 28 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 09:59 © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند الكويت تعتزم "توطين" المديرين في القطاع الخاص تعزيزات عسكرية أمريكية كبيرة قرب حقول النفط شرقي سوريا بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد..نتفليكس تستبعد هبة مجدي من مسلسل "ما وراء الطبيعة" روسيا: سنضع في الاعتبار تباطؤ إنتاج النفط الأمريكي في اجتماع "أوبك+" القادم الكويت تشيد بتقدمها المستمر على مسار حل الخلاف الخليجي Loading content ...