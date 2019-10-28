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غزة.. جفت الزيتون لتوليد الطاقة والتدفئة

منشور 28 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 09:59
غزة.. جفت الزيتون لتوليد الطاقة والتدفئة

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