غوتيريش قلق للغاية من ارتفاع الوفيات في مظاهرات العراق

اعرب أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، الخميس، عن “القلق البالغ إزاء ارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال المظاهرات الجارية في العراق” داعيا لإجراء “تحقيق جاد في جميع أعمال العنف”.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، ستيفان دوغاريك.

واعتبر الأمين العام في بيانه أن “التقارير الواردة عن استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين مثيرة للقلق الشديد”.

وحث غوتيريش “جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف والتحقيق بجدية في جميع أعمال العنف”، مجددا نداءه لإجراء حوار جاد بين الحكومة والمتظاهرين.

ويشهد العراق منذ 25 اكتوبر/ تشرين أول الماضي موجات احتجاجية مناهضة للحكومة وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من ايران من جهة أخرى. (الأناضول)