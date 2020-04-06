غوتيريش يدعو العالم إلى حماية النساء من العنف أثناء الحجر المنزلي

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد نداءً عالميًا لحماية النساء والفتيات “في المنازل”، في وقت يتفاقم العنف المنزلي والأسري خلال فترة الحجر الصحّي الناجمة عن كوفيد-19.

وقال غوتيريش في بيان وشريط فيديو “على مدى الأسابيع الماضية، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتنامي المخاوف، شهدنا طفرة عالمية مروعة في العنف المنزلي”. أضاف “ولذا، فإنني أوجه نداء جديدا اليوم من أجل السلام (..) في المنازل في جميع أنحاء العالم”.

وإذ ذكّر غوتيريش بندائه الأخير إلى وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على الحدّ من تفشي كوفيد-19، شدّد على أنّ “العنف لا يقتصر على ساحات المعارك”.

وتابع “بالنسبة للعديد من النساء والفتيات، إنّ أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة الأمان لهنّ. إنّه المنزل”.

وقال غوتيريش “إنّني أحثّ جميع الحكومات على جعل منع العنف ضد المرأة وجبر الضرر الواقع من جرّاء هذا العنف، جزءا رئيسيا من خططها الوطنية للتصدي لكوفيد-19”. (أ ف ب)