غوتيريش يطالب بتحقيق عاجل في مجزرة عائلة السواركة بغزة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت، الاحتلال الإسرائيلي بالتحرك العاجل، لإجراء تحقيق بمقتل 8 فلسطينيين من عائلة واحدة في قطاع غزة، جراء غارة جوية على القطاع.



وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، خلال إحاطة إعلامية بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، إن "غوتيريش يدين أي هجمات تستهدف المدنيين، وإن مقتل العائلة الفلسطينية يعد مأساة"، مضيفا أن "الأمين العام يطالب إسرائيل بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق".



وفي السياق ذاته، طالب الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي بإجراء تحقيق، يضمن محاسبة المسؤولين عن الغارة، التي أدت لاستشهاد 8 فلسطينيين في غزة.



وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة: "لقد أحطنا علما بالتحقيق العسكري الإسرائيلي في قتل 8 أفراد من نفس العائلة يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري"، مضيفا أن "الاتحاد سيتابع عن كثب مع السلطات الإسرائيلية نتائج التحقيق الذي ينبغي أن يكون شفافا، ويتماشى مع المعايير الدولية ويضمن المحاسبة".



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف الجمعة، بالمجزرة التي ارتكبها في قطاع غزة بحق عائلة فلسطينية، قبل ساعات من الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.



وقال جيش الاحتلال في تصريحات أوردتها صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه "قدر أن المبنى في دير البلح كان خاليا، ولم يدرك أنه كانت تسكنه عائلة"، وأسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 8 أفراد من عائلة واحدة.



يشار إلى أن 8 أفراد من عائلة السواركة استشهدوا، بغارة إسرائيلية استهدفت منزلهم الذين كانوا فيه، دون سابق إنذار أو تحذير. ( وكالات )