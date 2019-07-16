غوتيريش يعرض المساعدة على 4 دول آسيوية لمواجهة الفيضانات

عرض أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، الثلاثاء، المساعدة علي حكومات بنغلاديش وميانمار والهند والنيبال؛ لمواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن الفيضانات والأمطار الغزيرة التي ضربت الدول الأربع خلال الأيام القلية الماضية.

وأعرب غوتيريش في بيان أصدره فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسمه، عن “الحزن للوفيات ونزوح المدنيين وتدمير الممتلكات بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات في جنوب وجنوب شرقي آسيا ، وعلى الأخص في الهند وبنغلاديش ونيبال وميانمار”.

وقدم الأمين العام في البيان الذي اطلعت عليه الاناضول تعازيه وتضامنه مع أسر الضحايا ولحكومات وشعوب البلدان المتضررة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقال “الأمم المتحدة على استعداد للعمل مع السلطات في البلدان المتضررة، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناتجة عن موسم الرياح الموسمية الحالي”.

وأدت الفيضانات في جنوب آسيا إلى مقتل أكثر من 100 شخص خلال أسبوع في الدول الأربع.

وسجلت أكبر حصيلة للقتلى في نيبال حيث وصل عدد الضحايا إلى 67 على الأقل.

وفي بنغلادش بلغت حصيلة القتلى 29 على الأقل منذ 9 يوليو/ تموز الجاري ولقي عشرة أشخاص حتفهم في مخيمات اللاجئين الروهينغيا في كوكس بازار جنوب شرقي البلاد، إذ هدمت الأمطار آلاف المساكن المتهاوية.

وفي الهند، انهار مبنى من أربعة طوابق على سفح تل في ولاية هيماشال براديش الشمالية، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا ومحاصرة ما لا يقل عن سبعة آخرين.

وتتسبب الأمطار الموسمية التي تحلّ بين حزيران/ يونيو وأيلول/ سبتمبر من كل عام في مصرع العشرات والحاق أضرار جسيمة بالمنشآت المدنية في دول المنطقة. (الأناضول)