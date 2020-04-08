فاوتشي: المدارس بأمريكا قد تعود للعمل الخريف المقبل

قال كبير خبراء البيت الأبيض في مواجهة جائحة "كورونا"، أنتوني فاوتشي، إن الولايات المتحدة قد تكون قادرة على استقبال الطلاب في المدارس بحلول الخريف المقبل.

وفي إيجاز صحفي بالبيت الأبيض، أعرب فاوتشي عن أمله بأن تكون البلاد بحالة جيدة حتى بداية العام الدراسي المقبل، رغم "الكثير من عدم اليقين".

وأضاف أن الفيروس لن يختفي تماما حتى ذلك الحين، ما يفرض الاستمرار باتخاذ إجراءات لمنع عودة تفشيه مجددا على نطاق واسع.

كما أشار إلى ضرورة اللجوء لخطط واسعة النطاق بعد تجاوز مرحلة "الأسوأ"، لتحديد مستويات التخفيف من الإجراءات، وذلك من قبيل إجراء اختبارات شاملة.

وشهدت الولايات المتحدة الثلاثاء وفاة ألفي مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما تجاوز عدد المصابين 400 ألف.