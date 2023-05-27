فرح من الذاكرة.. شاهد لقطات من حفل زفاف الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا

بمناسبة اقتراب عقد قران ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على رجوة بنت خالد آل سيف، نشرت قناة المملكة الرسمية الأردنية، مقطع فيديو من الأرشيف، يظهر مشاهد ولقطات من حفل زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا.

وجاء مقطع الفيديو الذي نشرته فضائية المملكة، تحت عنوان "فرح من الذاكرة.. حفل زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا"، وذلك قبل أيام فقط من زفاف ولي العهد، الذي سيكون في الأول من يونيو / حزيران الجاري.

وتزوّج الملك عبدالله الثاني في 10 حزيران/يونيو 1993، وكان حفل زفافه والملكة رانيا العبد الله، بمثابة عيد وفرحة لجميع الأردنيين. بعد لقائهما في حفل عشاء خاص في يناير من نفس العام. في ذلك الوقت، كان الملك عبد الله أميرًا، وهو الابن البكر للملك الأردني الراحل حسين.