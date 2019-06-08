فرنسا أكبر منتج للنفايات البلاستيكية في المتوسط

منشور 08 حزيران / يونيو 2019 - 03:46
فرنسا أكبر منتج للنفايات البلاستيكية في المتوسط

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