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فرنسا: احتجاجات جديدة للسترات الصفراء.. وتحذير من تعطل "وسائل النقل"

فرنسا: احتجاجات جديدة للسترات الصفراء.. وتحذير من تعطل "وسائل النقل"
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