فنان فلسطيني يبدع في رسم لوحات على بقايا جدران بنايات غزة المدمرة

منشور 27 نيسان / أبريل 2019 - 03:59
فنان فلسطيني يبدع في رسم لوحات على بقايا جدران بنايات غزة المدمرة
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