فنان فلسطيني يبدع في رسم لوحات على بقايا جدران بنايات غزة المدمرة

منشور 27 نيسان / أبريل 2019 - 03:59 كلمات دالة: مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند أسباب خطيرة منعت تصوير البشير في السجن العثور على جثث 4 انتحاريين في مدينة كالموناي السريلانكية "المهنيين السودانيين" يدعو لمسيرة كبرى من أم درمان للخرطوم سريلانكا.. 15 قتيلا جديدا بتفجير انتحاري "داخل مخبأ" احتجاجات في ميناء بورتسودان تعرقل صادرات نفط جنوب السودان "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل تفسير حلم القطط في المنام للنابلسي دخلت لإجراء عملية تجميل لثدييها.. فكانت الفاجعة بعد إفاقتها من التخدير مشهد فاضح في مسلسل "ساسوكي" الكرتوني يُحرج قناة سورية (صورة) حظك اليوم مع الأبراج السبت 20 نيسان/أبريل 2019