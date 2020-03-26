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فنان فلسطيني يوثق "الكورونا" بمنحوتة رملية على شاطئ مدينة غزة

منشور 26 آذار / مارس 2020 - 06:33
فنان فلسطيني يوثق "الكورونا" بمنحوتة رملية على شاطئ مدينة غزة

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