فنان فلسطيني يوثق "الكورونا" بمنحوتة رملية على شاطئ مدينة غزة

منشور 26 آذار / مارس 2020 - 06:33 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند "بوتين" يدخل الى قلب عنبر المصابين بـ"كورونا".. ويعترف: "الوضع أسوأ مما يبدو" فوائد شرب عصير البرتقال والجزر خلال الحجر المنزلي فوائد شرب عصير البرتقال والجزر خلال الحجر المنزلي صندوق النقد والبنك الدولي يدعوان لتجميد ديون الدول الأشد فقراً العالم يترقب معالجة حاسمة من قادة العشرين لجائحة «كورونا» اليوم Loading content ...