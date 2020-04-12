فوز جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي بولاية ألاسكا الأمريكية

أعلن الحزب الديموقراطي فوز المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن في انتخاباته التمهيدية بولاية ألاسكا مساء السبت بعد تصويت بالبريد الإلكتروني بسبب انتشار وباء كوفيد- 19.

وكانت بطاقات الاقتراع أرسلت قبل انسحاب خصمه بيرني ساندرز من السباق للفوز بترشيح الديموقراطيين للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.

وأعلن الحزب الديموقراطي في ألاسكا في تغريدة على تويتر أن نائب الرئيس السابق باراك أوباما، فاز بفارق كبير على منافسه في الاقتراع في ألاسكا، حيث حصل على تأييد 55,3 في المئة من المقترعين وتسعة من المندوبين الـ15 في هذه الولاية.

أما السناتور المستقل بيرني ساندرز، فقد حصل على 44,7 في المئة من الأصوات وثمانية مندوبين. (أ ف ب)