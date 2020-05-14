(فيديو) ابنة الداعيه السعودي سلمان العودة تنشر مكالمة له من داخل محبسه

نشرت غادة، ابنة الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، مكالمة مسجلة مع والدها من داخل السجن.

وقال الشيخ العودة في المكالمة التي أجراها مع ابنته ووالدته، إن صحّته جيدة، متابعا: "بخير الحمدلله، مشتاق لكم".

وعند سؤال ابنته عن أحواله، قال: "أنا مبسوط مرّة (كثيرا) اللهم لك الحمد".

وبحسب نجله عبد الله، فإن والده لا يزال في سجن انفرادي منذ اعتقاله في أيلول/ سبتمبر 2017.

وأجّلت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم على الشيخ العودة عدة مرات، وذلك بعد توجيه لائحة اتهام مكونة من عشرات التهم.

ومنذ وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، اعتقلت السلطات السعودية المئات من الدعاة والمفكرين، والكتاب والإعلاميين، والمدافعين عن حقوق المرأة وغيرهم.