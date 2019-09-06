فيديو: جونسون يواصل خطابه بعد ان فقدت شرطية الوعي خلفه

واصل رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون، خطابه، أمام طلاب كلية للشرطة في شمال إنجلترا، مع أن شرطية كانت واقفة وراءه أصيبت بإعياء وأغمي عليها، ما أثار انتقادات لاذعة من معارضيه.

وكانت الشرطية الشابة واقفة في الصف الأول من دفعة من طلاب كلية الشرطة في يوركشر، وراء رئيس الوزراء مباشرة عندما بدت عليها أعراض إعياء. والتفت بوريس جونسون نحوها وسألها إن كانت بخير، ومن ثم استمر بالكلام من دون أن يهتم لأمرها، في حين سقطت الشرطية أرضا.

Here's the moment a police officer appeared faint and had to sit down during Boris Johnson's Q and A session pic.twitter.com/nwtNLSx98r — BuzzFeed UK (@BuzzFeedUK) September 5, 2019

إلا أن رئيس الحكومة استدرك ممازحاً: “أنا آسف ربما هذه إشارة إلى أن علي أن أختم كلامي سريعا”.

واستعادت الشرطية وعيها بعد لحظات قبل أن ينهي رئيس الحكومة خطابه.