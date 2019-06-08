فيضانات تجتاح العاصمة التايلندية بانكوك

منشور 08 حزيران / يونيو 2019 - 03:42 مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا يعترف بتعاطي الكوكايين وزير دفاع صنعاء يتفقد مواقع مطلة على مدينة نجران السعوديه النيابة السعودية تطالب بإعدام فتى الأردن أمام مأزق.. هجرة الحلفاء وتزايد العقبات رئيس المكسيك يجدد رغبته بتجنب المواجهة مع واشنطن الملكة رانيا العبدالله ترد بذكاء على حملة "كيف الورء".. وتتصدر الصحف العالمية! "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل حظك اليوم مع الأبراج الأحد 2 حزيران/يونيو 2019 حظك اليوم مع الأبراج الخميس 6 حزيران/يونيو 2019 بعد الملك سلمان: عمران خان ينفعل امام الامير محمد بن سلمان