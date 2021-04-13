في أول أيام رمضان.. إسرائيل تُعطّل مكبرات الصوت في مآذن الأقصى

عطلّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مكبرات الصوت في المسجد الأقصى المبارك، خلال صلاتي العشاء والتراويح في أول أيام شهر رمضان، وذلك لمنع "التشويش على مراسم إحياء ذكرى ‘قتلى معارك إسرائيل‘".

وأثار القرار الذي نفذته شرطة الاحتلال في القدس، اعتراض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ودفع السفير الأردني لدى إسرائيل، إلى تقديم احتجاج "شديد اللهجة" إلى السلطات الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، وذلك في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عناصر من شرطة الاحتلال "اقتحموا مئذنتي المغاربة والأسباط وقطعوا الأسلاك الكهربائية الخاصة بمكبرات الصوت".

ومنعت قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة قرب باب الأسباط المقدسيين من الإفطار في ساحة الغزالي المجاورة في المسجد الأقصى.

وأكد الشهود أن ضباطا من شرطة الاحتلال أقدموا على خلع باب مئذنة باب الأسباط واقتحموا سطح المئذنة وشرعوا بعملية تفتيش وتخريب.

وأقام عدد من المصلين صلاة التراويح، أمام باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، متخذين إجراءات وقائية ضد انتشار الفيروس.(عرب 48)