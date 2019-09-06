قائد الجيش الجزائري يتحدث عن “العصابة” والاستعمار الثاني

شبه قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح ”أفراد العصابة”، حسب وصفه، بـ”الاستعمار الثاني”، في فيديو تم تداوله، اليوم الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صالح، في كلمة يبدو أنه ألقاها أمام قيادات عسكرية في ورقلة التي زارها مؤخرا، “ضحينا بشبابنا على البلاد واليوم نحن في كفاح آخر لإخراج هؤلاء العملاء. أنا متأكد وعن قناعة بمحاربتهم إلى النهاية ولن أتخلى عن الواجب الوطني”.

وأضاف “لن أترك البلاد للمفسدين حتى يلعبوا بها، الحمد لله نحن قادرون على أمورها، وسيرنا الأزمة”.

وأكد قائد الجيش أن “الشعب الجزائري استقل من الاستعمار لكي يعيش، غير أن العصابة والمفسدين أرادوا تجويع الشباب وأفرغوا البنوك”، مشبها من يصفهم بـ”العصابة” بـ”الاستعمار الثاني”.

وتساءل صالح إذا ما كان يعرف هؤلاء الأشخاص “العصابة” معنى الثورة و”ما ضيعت الجزائر من أبنائها الأخيار من 1830 إلى غاية 1962، وهل يعرف هؤلاء ثمن الاستقلال”. ليرد على ذلك بالقول بحدة: “مستحيل”.