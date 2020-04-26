قبائل حضرموت ترفض انقلاب "الانتقالي الجنوبي"

في وقت سابق الأحد، اعتبرت سلطات محافظة حضرموت، إعلان الانتقالي “خرقا للشرعية واتفاق الرياض”.

أعلنت قبائل وادي وصحراء محافظة حضرموت، شرقي اليمن الأحد، رفضها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، عن إقامة حكم ذاتي في جنوب البلاد.

وفي وقت متأخر من مساء السبت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماها “الإدارة الذاتية للجنوب” اعتبارا من منتصف ليل السبت.

وقالت مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء (تكتل يضم كبرى القبائل)، في بيان، إنها تؤيد موقف السلطة المحلية بحضرموت الرافض لخطوة المجلس الانتقالي.

ودعت المرجعية إلى الوقوف خلف الشرعية الدستورية المتمثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.

كما طالبت جميع الأطراف بالتعاون مع قيادة التحالف العربي لتنفيذ اتفاق الرياض.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، رعت الرياض اتفاقا بين الحكومة و”الانتقالي الجنوبي”، عقب نزاع مسلح بينهما في الجنوب، قبل شهر آنذاك ، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لا سيما الأمنية لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من المجلس الانتقالي بشأن موقف مرجعية القبائل.

وفي وقت سابق الأحد، اعتبرت سلطات محافظة حضرموت، إعلان الانتقالي “خرقا للشرعية واتفاق الرياض”.

وقالت في بيان: “محافظة حضرموت تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ورئيسها عبد ربه منصور هادي”.

ويصل انتشار قبائل مدن وادي وصحراء حضرموت، إلى الشريط الحدودي مع السعودية، ويمثل نصف حدود اليمن مع المملكة.

وحضرموت كبرى محافظات اليمن، وتمثل ثلث مساحة البلاد، وتنقسم إدارياً وعسكرياً إلى منطقتين هما مدن ساحل حضرموت (12 مديرية) ومدن وادي وصحراء حضرموت (16 مديرية).