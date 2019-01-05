قتلى بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أعلنت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، السبت، إنها تستجيب لحادثة إطلاق نار أسفر عن "عدد من الضحايا" في قاعة بولينغ قرب لوس أنجليس.



وقالت شرطة منطقة تورانس في تغريدة "وردت تقارير عن إطلاق نار مع سقوط عدد من الضحايا".

وحددت صحيفة لوس أنجليس تايمز موقع إطلاق النار في قاعة "غيبل هاوس" للبولينغ فيما طلبت الشرطة من المواطنين "الابتعاد عن المنطقة".

وتبعد مدينة تورانس الساحلية 30 كلم إلى جنوب شرق لوس انجليس.