قتلى بينهم اثنان من البيشمركة بقصف تركي شمال العراق

القصف أدى إلى تدمير عدد من المقرات التابعة لحزب العمال الكردستاني (بي كا كا)

قتل أربعة أشخاص بينهم اثنان من قوات البيشمركة الكردية، الخميس، جراء غارات شنتها طائرات مقاتلة تركية على قرى في قضاء جومان التابع لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.



وبحسب موقع قناة "إن آر تي" الكردية، فإن "أربعة مواطنين قتلوا، الخميس، عندما قصفت طائرات تركية قرى وسان وسركان وماوناي التابعة لناحية قصري في قضاء جومان بمحافظة أربيل".



وأضاف أن "المواطنين الأربعة كانوا في قرية سركان، و أن اثنين منهم من قوات البيشمركة، كانوا قد توجهوا إلى تلك المنطقة للسياحة".

فيما ذكر موقع "رووداو" أن "الأشخاص الأربعة قتلوا بعد تعرضهم لقصف من قبل طائرات تركية على مواقع يعتقد أنها لعناصر حزب العمال الكردستاني، بمنطقة بالكايتي، شمال شرق أربيل.



وأشار إلى أن القصف أدى إلى تدمير عدد من المقرات التابعة لحزب العمال الكردستاني (بي كا كا).

إلى ذلك، ذكرت وكالة "الأناضول" أن سلاح الجو التركي تمكن من تحييد 9 مسلحين ينتمون لمنظمة "بي كا كا" في إطار العمليات العسكرية ضد معسكرات المنظمة في شمال العراق.



وقالت مصادر أمنية، إن القوات المسلحة التركية تواصل بحزم منذ 10 آذار/ مارس الجاري، عملياتها ضد "بي كا كا" في الأراضي العراقية.

وأوضحت المصادر أن طائرات بدون طيار تركية رصدت في منطقة "هاكورك" شمال العراق، استعداد 9 عناصر من "بي كا كا" لتنفيذ هجوم ضد الجنود الأتراك.



وأكّدت أن سلاح الجو التركي نفّذ غارة جوية ضد هؤلاء وتمكن من تحييدهم. وبذلك، ارتفع عدد عناصر "بي كا كا" الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية إلى 50.

وكان الرئيس التركي أردوغان قال، أمس الأربعاء، إن بلاده "حيّدت 38 عنصرا من حزب العمال بعمليات في شمال العراق"، مجدد تأكيده أن "تركيا ستطهر منطقة سنجار شمال العراق في حال لم تقم الحكومة العراقية بذلك".