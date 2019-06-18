قطاع غزة يعتمد ذاتيا على صناعته لمعجون البندورة

منشور 18 حزيران / يونيو 2019 - 02:12 مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند ما هي الحقيبة السرية التي تحدث عنها مرسي قبيل وفاته؟ امريكا سترسل 1000 جندي إضافي الى الشرق الأوسط منصف المرزوقي يبكي مرسي بشده على الهواء شبكة الصحفيين"السودانيين تستنكر استمرار قطع الإنترنت صلاة الغائب على مرسي في مناطق المعارضة السورية صورة الطفلة "روان" تشعل مواقع التواصل.. ما هي قصتها؟ العرق دساس.. جلسة تصوير لحفيدات هيفاء وهبي..شاهدوا جمال الطفولة (صور) حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 12 حزيران/يونيو 2019 حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 17 حزيران/يونيو 2019 حظك اليوم مع الأبراج الخميس 13 حزيران/يونيو 2019