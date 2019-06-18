قطاع غزة يعتمد ذاتيا على صناعته لمعجون البندورة

منشور 18 حزيران / يونيو 2019 - 02:12
قطاع غزة يعتمد ذاتيا على صناعته لمعجون البندورة

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