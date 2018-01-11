قطر تبلغ مجلس الأمن بانتهاك مقاتلة إماراتية مجالها الجوي

ارشيف

قالت قناة “الجزيرة” القطرية، مساء الخميس، إن دولة قطر تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات إثر خرق طائرة حربية إماراتية مجالها الجوي. “الجزيرة” القطرية.

واعتبرت البعثة القطرية في نيويورك، في الشكوى التي قدمتها، أن “هذه الحادثة (التي لم تحدد تاريخ وقوعها) انتهاك صارخ لسيادة قطر وسلامة حدودها وأراضيها ولأحكام القانون الدولي”.

وأشارت إلى أنها “ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، حفاظا على حقها السيادي المشروع وفقا للقوانين الدولية إذا تكررت الانتهاكات”.

وقالت القناة القطرية إنه تم تسليم نسخة من الشكوى للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الخليجية.

ولم تعلن قطر رسميا عن الشكوى أو الاختراق، فيما لم يصدر رد فوري من الإمارات على ما ذكرته قناة “الجزيرة”.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.