قطر تدين الهجوم الصاروخي ضد الرياض

أدانت قطر الإثنين، بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض، مؤكدة أنه "عمل خطير".

والأحد، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، في بيان أنها استهدفت "مواقع حساسة في العمق السعودي"، بصاروخ باليستي و15 طائرة مسيرة.

وجاءت هجمات الحوثي بعد ساعات من إعلان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، و6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت صوب جنوبي السعودية.

وأفادت الدوحة في بيان للخارجية بأنها "تدين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض عاصمة السعودية الشقيقة".

وأكدت أنه "عمل خطير ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وجددت موقفها الثابت من "رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب".

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومقذوفات على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن، منذ سنوات، حربا بين القوات الحكومية، مسنودة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، من جهة أخرى.

