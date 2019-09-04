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قطر والفيفا يكشفان الشعار الرسمي لمونديال 2022

منشور 04 أيلول / سبتمبر 2019 - 08:42
قطر والفيفا يكشفان الشعار الرسمي لمونديال 2022

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