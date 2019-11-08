قمة رباعية بين تركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا حول سوريا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، الجمعة، أن قمة رباعية سوف تعقد في لندن بشأن سوريا تضم قادة تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المسؤول التركي، عقب اجتماع عقده مع وفد ألماني وبريطاني وفرنسي، بحسب ما ذكرته وكالة "سي أن أن" التركية.

وذكر كالن، أن الاجتماع سيعقد على هامش قمة الناتو بلندن في 3- 4 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن العلاقات التركية، مع دول أوروبية عدة تشهد توترا على خلفية إطلاق أنقرة عملية "نبع السلام" شمال شرق سوريا في مواجهة الوحدات الكردية المسلحة.