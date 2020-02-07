قوات الاسد تتقدم في ادلب وحلب

اعلنت مصادر سورية رسمية وتقارير اعلامية تقدم قوات النظام في ادلب حيث استولت على قرى حوير العيس وتل التباريز والطحش في ريف إدلب، شمال غربي سوريا.

وافادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، الجمعة، بأن "قوات الجيش السوري وسعت نطاق سيطرتها بريف حلب الجنوبي بعد عمليات مكثفة واشتباكات عنيفة مع إرهابيي جبهة النصرة أسفرت عن تحرير قريتي زيتان وبرنة".

ولفتت إلى أن "الجيش لاحق الإرهابيين باتجاه بلدة العيس بريف حلب الجنوبي بالإضافة إلى ضرب تحركاتهم ومحاور انتشارهم على مشارف الطريق الدولي، حلب - حماة".