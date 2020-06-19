قوات مدعومة إماراتيا تسيطر على مديرية أمن سقطرى اليمنيه

سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، الجمعة، على مبنى مديرية أمن محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، وفق مسؤول محلي.

وقال المسؤول المحلي إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرت على مبنى إدارة أمن محافظة أرخبيل سقطرى، الواقع في المنطقة الغربية لمدينة حديبو عاصمة المحافظة.

وأكد أن المواجهات بين القوات الحكومية ومليشيا المجلس الانتقالي لا تزال مستمرة.

وفي وقت سابق الجمعة، تجددت مواجهات عنيفة بين الجانبين في مدينة حديبو، استخدمت فيها القوات المدعومة إماراتيا أسلحة ثقيلة. (الأناضول)